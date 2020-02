Operativi! con gli eccentrici Dadarò

Ci sono un tedesco, un americano e un italiano. Sembra l’inizio di una barzelletta, ma questa è una storia vera. Tre clown-soldati, reduci di tutte le guerre della storia, arrivano per innalzare un monumento ai caduti di ogni guerra e ricordare quanta stupidità ci sia stata nella storia.

Se accade che siano proprio loro a ricadere nel vizio che denunciano… ecco che allora si confonde tutto e si finisce a ridere della stupidità della stupidità.

Tra gags classiche, divertenti e sorprendenti, fraintendimenti e tradimenti, si guarda con i nostri occhi di sempre l’ingenuità dei clown e la debolezza dell’uomo, per ridere di entrambi in uno spettacolo e per ripensarci tornando a casa, magari davanti alla tv e al solito TG.

Spettacolo pluripremiato, solca da più di un lustro le scene di festival e teatri italiani ed europei, “Operativi!” affronta il tema importante della guerra in modo leggero, con comicità, poesia, emozionando sia adulti che bambini, tra risate, lacrime e pensieri e riflessioni.