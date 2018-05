Terrazze del Duomo: orario prolungato nell'estate 2018

L’iniziativa, avviata lo scorso 25 aprile nei giorni di venerdì, sabato e domenica e che ha registrato il gradimento di cittadini e turisti, consente ai visitatori di poter ammirare Milano da un punto di vista davvero unico fino a sera, dal luogo più sorprendente della città.

La Veneranda Fabbrica del Duomo comunica gli orari relativi da giugno a settembre, confermando il prolungamento del servizio 7 giorni su 7 nei mesi di luglio ed agosto, per permettere ai milanesi ed ai turisti di godere dell’esperienza di salire sulle Terrazze, con ascensore o scale, nella stagione in cui il sole tinge di colori e di tinte straordinari il candido marmo della Cattedrale.

- GIUGNO - Prolungamento dell’apertura delle Terrazze del Duomo nei giorni di venerdì, sabato e domenica fino alle ore 20.00. L’ultima salita è prevista alle ore 19.10.

- LUGLIO e AGOSTO – Prolungamento dell’apertura delle Terrazze del Duomo tutti i giorni fino alle ore 20.00. L’ultima salita è prevista alle ore 19.10.

- SETTEMBRE – Fino al 16 settembre compreso, prolungamento dell’apertura delle Terrazze del Duomo, nei giorni di venerdì, sabato e domenica fino alle ore 20.00. L’ultima salita è prevista alle ore 19.10.

Resterà invece invariato l’orario di visita attualmente in vigore dal lunedì al giovedì nel mese di giugno, nel periodo compreso tra il 3 ed il 13 settembre (dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Ultima salita alle ore 18.10) ed il costo dei biglietti (a partire da € 13,00 / 7,00 per la salita in ascensore e da € 9,00 / € 4,50 per la salita a piedi).

Per l’occasione, anche la Biglietteria 1 – Sala delle Colonne (Piazza del Duomo, 14/a) resterà aperta fino alle ore 19.00.

Salire sulle Terrazze del Duomo significa scoprire quello “spettacolo di bellezza straordinaria ed unica al mondo” che emozionò Stendhal, affacciandosi su Milano da quella foresta di guglie e di statue che riempie il cielo fino a diventare un tutt’uno con l’infinito.