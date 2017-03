L'orchestraccia live a Milano

Riparte giovedì 23 marzo da La Salumeria della Musica di Milano (via Pasinetti 4 - Milano-21.30) il tour de L'Orchestraccia. Ingresso 12 euro con possibilità di acquisto in prevendita su http://www.mailticket.it/evento/10100 L'Orchestraccia è una formazione aperta, nata dall'idea e dalla voglia di attori e cantanti di unire esperienze e confrontarle cercando una forma innovativa di spettacolo, che comprenda musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Partendo dal folk degli autori romani tra Ottocento e Novecento, l'Orchestraccia riscopre tutte quelle canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana. Questo "gruppo itinerante folk-rock romano", si compone in modo creativo e disordinato di attori, cantautori, musicisti: Marco Conidi, Edoardo Pesce, Luca Angeletti, Giorgio Caputo e tanti altri si aggiungono amici artisti e sopraffini musicisti come Gianfranco Mauto, Salvatore Romano, Fabrizio Lo Cicero, Gianluca D'Alessio. "CANZONACCE" è il nuovo album, 15 tracce dove la tradizione si miscela con sonorità e canzoni nuove. Come nel precedente album anche in questo l'Orchestraccia ospita amici che recitano e cantano, Francesco Montanari in "Sole a mezzanotte", Lele Propizio in "Nun ce vojo stà"e Stefano Fresi nel "Barcarolo romano". Il concerto di presentazione del 1 aprile alla sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica è andato sold out in pochissimi giorni. Il primo video: NONE interpretato da Lillo (Lillo & Greg) nei panni del supereroe della negazione è passato in prima pagina su Repubblica e le maggiori testate giornalistiche oltre ad essere stato inserito recentemente in una puntata di Blob di Rai3. "SONA ORCHESTRACCIA SONA" è il primo album del gruppo uscito a Novembre 2013 anticipato dal video di LELLA per la regia di Marco Bonini ed interpretato da Vanessa Incontrada, Ambra Angiolini, Sabrina Impacciatore ed Elda Alvigini, presentato da Vincenzo Mollica al TG1. Il 3 marzo 2014 la band debutta televisivamente in prima serata sostituendo temporaneamente Elio e le Storie Tese come "resident band" di "THE SHOW MUST GO OFF" con Serena Dandini, su "La 7". A maggio dello stesso anno partecipa al concertone del Primo Maggio a Roma andando in diretta nella fascia delle 22. Sempre nel 2014 viene pubblicata la ristampa dell'album andato esaurito, con l'aggiunta di un classico della canzone romana "Quanto sei bella Roma" rivisitato in occasione della partecipazione del gruppo ad una puntata della nuova serie de I Cesaroni. Nella stagione 2014/2015 sono stati la band resident del programma radiofonico di Serena Dandini "Stai Serena"su Radio2. Spotify rivela gli ascolti città per città e Lella è la canzone più ascoltata nella capitale ( ancora oggi) seguita da Sona Orchestraccia Sona, Santa Nega a dimostrare la crescita del gruppo ed il consenso ricevuto dal pubblico. Ovunque tu sarai brano dell'album "Canzonacce" inserito nell'omonimo film in uscita ad aprile 2017 con Ricky Memphis, Francesco Montanari, Primo Reggiani, Francesco Apolloni per la regia di Roberto Capucci sarà anticipato da un video musicale di prossima uscita. L'Orchestraccia ha condiviso negli anni il palco con Elio Germano, Edoardo Leo, Marco Bonini, Virginia Raffaele, Diane Fleri, Francesco Montanari, Alessandro Roja, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Mauro Meconi, Pino Marino, Lillo (di Lillo e Greg) e Michele Riondino, oltre al concerto del I° maggio a Roma e all'Aquila i loro live sono sempre degli eventi unici, divertenti ma mai superficiali, dove la musica e le parti recitate si fondono perfettamente. GENTACCIA da Orchestraccia Marco Conidi: Cantautore, Autore, Attore, è il direttore artistico dell'Orchestraccia. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, riscuotendo un notevole successo che lo accompagna da più di vent'anni di intensa attività live. Come autore vanta al suo attivo la candidatura al David di Donatello 2011 per la colonna sonora di "Nessuno mi può giudicare", film per il cinema di Massimiliano Bruno con Raoul Bova e Paola Cortellesi. Ha recitato nella seconda serie di Romanzo Criminale e in Diaz, con Elio Germano. Nel 2011, come solista ha pubblicato il retrospettivo Cinque Anni. Nel 2016 ha composto insieme a Valerio Calisse e Daniele Bonaviri la colonna sonora del film "Ovunque tu sarai" per la regia di Roberto Capucci. Edoardo Pesce: Attore e Cantautore, ha raggiunto il successo interpretando Ruggero Buffoni nella prima e seconda stagione della serie tv Romanzo criminale,ha recitato anche in Intelligence - Servizi & segreti con Raoul Bova, e al cinema in Venti sigarette con Vinicio Marchioni, regia di A. Amadei. Trai protagonisti dell'ultima serie de "I Cesaroni", tra pochi giorni sarà su Rai1 con "C'era una volta studio uno" in cui interpreta Antonello Falqui ed è in uscita "Fortunata" di Sergio Castellitto che lo vede tra gli interpreti. Nel 2014 ha pubblicato l'album "I was Born in TBM"con i S. Peter Stones Luca Angeletti: Attore, Autore e Sceneggiatore, diviene noto al grande pubblico grazie al ruolo di Enrico in Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare al fianco di Raoul Bova. In TV, invece, ha preso parte tra le altre alla fiction RAI Tutti pazzi per amore I e II, e terza serie e su Mediaset con Fratelli Detective con Enrico Brignano in questo momento sugli schermi con Beata Ignoranza e Mamma o Papà? Giorgio Caputo: Attore e Regista, ha raggiunto la fama interpretando il ruolo di Ricotta nella serie di successo Romanzo Criminale. Ha partecipato a diverse fiction di successo, per citarne alcune Distretto di Polizia, R.I.S. 3 e Crimini 2 ed ha interpretato il ruolo del Gufo nella miniserie Rai dedicata a Rino Gaetano, al fianco di Claudio Santamaria. Ha recitato al cinema diretto da Pupi Avati ed in teatro nel Cyrano de Bergerac di Giuseppe Patroni Giffi.