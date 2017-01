Venerdì 13 gennaio 2017, alle ore 18,00 l'Associazione Italia Medievale e Urban Center sono lieti di invitarvi alla presentazione del saggio a cura di Marco Rainini e Gianni Festa "L'Ordine dei Predicatori. I Domenicani: storia, figure e istituzioni (1216-2016)" (Laterza, 2016) che si terrà presso l'Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12 a Milano con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Interviene P. Gianni Festa op. Gli otto secoli della storia dei Domenicani appaiono tutt'altro che lineari. Nell'Ordine convivono personaggi e vicende quasi contrapposti: si pensi all'impegno costante a favore dei nativi americani di Bartolomé de Las Casas e dei suoi confratelli fra le Indie e Salamanca, e d'altro canto al ruolo dei Domenicani nelle nuove forme dell'Inquisizione, o alle diverse interpretazioni della figura e dell'opera di Tommaso d'Aquino. Il libro, a ottocento anni dalla fondazione dell'Ordine, ricostruisce il complesso percorso dei Domenicani: dallo sviluppo storico alle istituzioni, dalla predicazione alle figure chiave come Domenico di Caleruega e Caterina da Siena, per arrivare ai protagonisti più vicini nel tempo come Giuseppe Girotti, morto a Dachau, e Pierre Claverie, vescovo ucciso in Algeria. Gianni Festa, dell'Ordine dei Predicatori, insegna Storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. Si interessa di due aspetti della storia letteraria italiana: quello religioso e quello della poesia del Novecento. Tra le sue più recenti pubblicazioni, Osanna Andreasi da Mantova 1449-1505, la santa dei Gonzaga. Lettere e colloqui spirituali (a cura di, con A. Roncelli, Bologna 2007) e Il discepolo e lo scriba: i "fondamenti invisibili" della poesia di Mario Luzi (Bologna 2013).