Orizzonte città - Fotografie di Alessandra Grosso

01 #AltriMondiAltrove2018

c/o Biblioteca Crescenzago – Milano

Mostra fotografica a cura di Paola Riccardi



Una mostra che raccoglie immagini “scattate in libertà” per Milano con uno sguardo alle architetture e alla presenza dei mezzi pubblici nello scenario urbano. Un racconto visivo personale che assegna alla fotografia il ruolo di strategia di sopravvivenza al “brutto” che in una grande città ci confonde e ci annienta.



Alessandra Grosso, milanese di nascita, appassionata di mare e di natura, pratica la fotografia in modo libero e amatoriale assegnando a essa la capacità di rendere almeno un po’ più accettabile l’orizzonte della vita in città. Con i suoi scatti Milano, città a volte priva di colori, diventa, vista da un tram, un posto d’altri tempi dove i toni delle immagini in movimento si fanno più accesi e hanno in sottofondo il caratteristico rumore delle ruote in ghisa sulle rotaie.



BIOGRAFIA

ALESSANDRA GROSSO

Alessandra Grosso, nata a Milano nel 1966, dove vive e risiede, ha una spiccata propensione per il viaggio, per la vita immersa nella natura, per i luoghi remoti e solitari. Dai 18 anni anni in poi svolge la professione di operatore cinematografico in ambito pubblicitario e documentaristico. In anni più recenti si è dedicata ad un’attività artigianale creando borse ed accessori riuniti sotto il marchio da lei fondato “Allessangela”. La passione per la fotografia, nata dall’abitudine di guardare attraverso una macchina da presa e sopravvissuta sotterranea per anni come desiderio, è oggi per lei una pratica abituale. Mettendo da parte tanta tecnica appresa negli anni, con le sue immagini cerca di fermare visioni e istanti che la affascinano e di raccontare la città dove vive.



La rassegna di cultura triennale Altri Mondi è promossa dall’associazione Ecologia Turismo Cultura, insieme a Cooperativa COMIN e Cooperativa Tempo per l’infanzia, con il contributo di Cascina Martesana e Fondazione Cariplo e la collaborazione di Sistema Bibliotecario Milano. Rappresenta uno sguardo alla pluralità del mondo in tutte le sue diversità e accezioni. Una ricerca tra i luoghi di appartenenza e le realtà sconosciute.