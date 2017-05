Giovedì, 25 maggio, dalle ore 20:30 presso Estia Teatro Carcere Bollate (via Cristina Belgioioso 120) a Milano, prenderà il via il laboratorio ORMAI - Studio per una nuova produzione. Ormai… e si sospira nel rammarico… rammarico di quanto avremmo potuto prevedere, fare, risolvere, costruire, essere, vivere…ma ormai… ormai solo le responsabilità non ascoltate, le scelte non fatte, quelle sottili fughe nella linea irrazionale del tempo, i rimandi, le scuse, le balle "in buona fede" che ognuno ama raccontare a sé stesso per non assumersi la fatica del vivere, come se la fatica non fosse anche energia, ironia, respiro profondo. ------------------------------------------------------------------ QUANDO > 25-26-27 maggio. Ingresso dalle 20.15 alle 20.45 è obbligatorio registrarsi su http://www.cooperativaestia.org/teatro-dentro QUANTO > 15.00 euro // under 25 - gruppi 10.00 euro INFO > 331.5672144 | estiacultura@cooperativaestia.org ------------------------------------------------------------------ Quindi ormai è ufficiale: saremo stranieri sempre a noi stessi e non importa se comunitari o extra, se immigrati o emigrati se fuggitivi o clandestini se bianchi o neri o gialli, a quadretti o a pois, se graffiati da reti, abbrustoliti da lanciafiamme o sfigurati da agenti atmosferici che possono il bello e il brutto tempo e ormai nulla che possa più proteggerci…ormai sperduti nella finanza, ormai aggrappati al piccolo soldo, ormai specchiati in un'immagine finta, ormai celebranti un potere da sfigati… ma che pessimismo! Che disfattismo! Che mancanza di fiducia ed entusiasmo! E quindi? E allora dai…ridiamo! Ormai sarcasmo per non sentire la vergogna, ormai parole a nascondere mani da ladri, ormai solo stranieri a noi stessi non abbiamo più casa e neanche amici che possano accoglierci. Dai! Ridiamo!