In occasione di Photofestival 2017, lo spazio M4A-MADE4ART di Milano presenta Orme: tracce di un passaggio, special art project fotografico con opere degli artisti Maddalena Barletta, Adriana Collovati, Susanne Paetsch e Paolo Tortorella. Le tracce lasciate dall'uomo nello scorrere del tempo, i segni del suo passaggio nell'ambiente naturale e nel contesto circostante, il gesto dell'artista e il suo pensiero. L'essere umano con il suo vivere lascia tracce di sé che si sedimentano e si mischiano con quelle dei suoi simili, di chi lo ha preceduto e di chi ne prenderà il posto, stratificazioni di un vissuto individuale e collettivo. Le rappresentazioni scultoree tra passato e presente di Maddalena Barletta nella sua composizione …del Sacro e dell'Umano, le realizzazioni astratte in digitale di Adriana Collovati, i poetici scatti delle serie Frozen e Cactus di Susanne Paetsch, accompagnati da cornici di legno di recupero, gli sterminati spazi australiani ritratti da Paolo Tortorella: i quattro artisti selezionati per la mostra Orme dai curatori di M4A-MADE4ART Elena Amodeo e Vittorio Schieroni affrontano il progetto sulla base della propria sensibilità e delle loro specificità artistiche e tecniche. Quattro punti di vista fotografici differenti sullo stesso tema accostati in un allestimento che trae il proprio punto di forza dall'eterogeneità dell'insieme e dal dialogo tra differenti linguaggi espressivi. Orme, terzo special art project di M4A-MADE4ART dedicato alla fotografia dopo i precedenti Human Traces (maggio 2016) e Point of View. Tracce dell'essere tra natura e architettura (settembre 2016), con data di inaugurazione giovedì 4 maggio 2017, rimarrà aperto al pubblico fino al 15 dello stesso mese; un evento Photofestival ed Expo in Città. Orme. Tracce di un passaggio Maddalena Barletta, Adriana Collovati, Susanne Paetsch, Paolo Tortorella M4A-MADE4ART special art project 4 - 15 maggio 2017 Inaugurazione giovedì 4 maggio, ore 18.30 Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19 M4A-MADE4ART Spazio, comunicazione e servizi per l'arte e la cultura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo Via Voghera 14, 20144 Milano www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872