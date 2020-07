Orti botanici di Milano, le aperture estive

L'estate arriva anche all'Orto Botanico di Città Studi e di Brera. Al museo universitario nel cuore di Milano, infatti, oltre alle collezioni di ortensie e di piante medicinali, sarà possibile osservare numerosi esemplari appartenenti al genere Salvia. All’ingresso i visitatori troveranno delle brochure per la visita autoguidata e per il percorso ArteOrto (in collaborazione con la Pinacoteca di Brera e Aboca).

Porte aperte anche all’Orto botanico di Città Studi, con visite guidate e incontri interattivi. Anch’esso sotto la direzione del Dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano, accoglie molte tipologie di piante comprese quelle importate dal ‘700 in poi. È stato infatti realizzato ricostruendo alcuni ambienti tipici della Lombardia, una delle regioni più ricche di specie animali e vegetali, e si presenta oggi come uno spazio

Il programma

- Orto Botanico di Città Studi

Visite guidate interattive per tutto il mese di luglio. Per prenotazioni: orto.didattica@unimi.it - tel. 334 7421203

Orari: Per adulti e famiglie con bambini da 7 anni: 21 luglio ore 10 e mercoledì 15, 22 luglio ore 15: “Tingere o macchiare? Il significato dei colori nelle piante e il loro uso” martedì 21 luglio ore 15 e giovedì 16, 23 luglio re 10: “Caccia all’albero: prepara un arbolario per conoscere gli alberi” mercoledì 8, 15, 22 luglio ore 10 e giovedì 16, 23 luglio ore 15: “Dagli habitat lombardi al lontano Oriente: il giro del mondo in 80 piante” venerdì 17, 24 luglio ore 10: Incontri interattivi famiglie con bimbi da 3 a 6 anni o con appuntamento su richiesta

- Orto Botanico di Brera

Aperto solo nel mese di luglio. Per maggiori informazioni visitare il sito dedicato.