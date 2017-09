"Ortica in festa": fino al 1° ottobre musica, spettacoli e balli

Il quartiere Ortica, dal 28 settembre al 1° ottobre, festeggia con musica, cibo, spettacoli e balli.

In programma anche mostre, come quella fotografica Antichi borghi della periferia milanese. Scorci (fino al 2 ottobre, ingresso libero), tornei sportivi e concerti, come quello di musica classica (sabato 30 alla 21). Per il programma completo consultare la pagina Facebook del Circolo dell'Ortica.