"Orme - Ortica Memoria": domenica 1° ottobre inaugurazione del murale sulla storia del '900

Domenica 1° ottobre, nell'ambito di Ortica in festa, in via San Faustino 5 (sullo stabile della Cooperativa EdificatriceOrtica) verrà inaugurato Orme - Ortica Memoria, il murale dedicato al Movimento Cooperativo.

L'opera, realizzata da Orme con la collaborazione artistica del collettivo Orticanoodles e con il contributo di Lega Coop Lombardia e Coop Lombardia, sarà la prima di una serie che andrà a interessare le facciate degli edifici del quartiere, per raccontare la storia del '900. Venti in tutto gli interventi che, entro il 2019, trasformeranno l'Ortica in un museo a cielo aperto. Tra i soggetti che i murales raffigureranno: i Martinitt, le donne della resistenza, il Cardinal Ferrari e il partigiano Morandi.