Orto Botanico di Città Studi: a giugno apertura straordinaria serale

L'Orto Botanico di Città Studi apre eccezionalmente fino alle 21 proponendo un programma speciale di attività, in occasione del solstizio d’estate, venerdì 21 giugno. A promuovere l'iniziativa, in occasione del palinsesto 'Aperti per voi sotto le stelle', Touring Club. Ad aspettare i visitatori, come sempre, i volontari dell'associazione, a disposizione per qualsiasi informazione sul luogo.

Orto Botanico di Città Studi

L'Orto Botanico di Città Studi, con 22 chilometri quadri di estensione, sorge nei terreni dell'antica Cascina Rosa, così chiamata perché acquistata nel 1637 dai marchesi spagnoli di Rosales. Attualmente lo spazio accoglie svariate specie vegetali tipicamente lombarde, collezioni tematiche - piante grasse, carnivore, acquatiche, tropicali - un ruscello, un laghetto e diverse serre dove vengono svolte ricerche dal personale scientifico universitario. L'apertura al pubblico dell'Orto ha l'obiettivo di valorizzarlo come spazio di socializzazione e di cultura.