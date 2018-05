L’orto di Humana arriva a Cornaredo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

HUMANA People to People Italia inaugura il primo orto di comunità a Cornaredo (MI), in via Rosa Parks ang. via Cascina Duomo. L’iniziativa fa parte del progetto 3C Coltiviamo il clima e la comunità: il format, già realizzato con successo da HUMANA Spagna con finalità sociali e ambientali, prende ispirazione dai Farmer’s Club, uno dei principali programmi di cooperazione implementato da HUMANA nel Sud del mondo. Sabato 2 giugno dalle ore 10:00 alle ore 13:00 si terrà l’Open Day dell’orto di Cornaredo. L’evento è aperto a tutti e sarà l’occasione per avere tutti i dettagli, iscriversi o semplicemente trascorrere una mattina diversa immersi nel verde, con attività all’aria aperta per grandi e piccini; a tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo. HUMANA, presente in Italia da vent’anni, ha deciso di far partire il progetto proprio a pochi passi dalla sua sede principale a Pregnana Milanese. L’obiettivo è quello di coinvolgere la comunità locale, sensibilizzare sul consumo responsabile, favorire la riduzione dell’impatto ambientale e uno stile di vita sano attraverso l’esperienza di auto-produzione e l’utilizzo della coltivazione biologica. Ciascun partecipante avrà a disposizione gratuitamente un lotto di terra da coltivare nel campo di oltre 1600 m² a Cornaredo. Grazie ad una formazione teorica e pratica con lezioni tenute da esperti su diversi argomenti come la preparazione del terreno, le tecniche di irrigazione, la coltivazione biologica, ma anche la nutrizione e la fitoterapia i volontari impareranno, in un percorso della durata di due anni, a curare il loro piccolo appezzamento e potranno godere dei frutti di questa attività. Tutti i prodotti dell’orto, infatti, andranno direttamente ai partecipanti, per un’alimentazione sana e a km zero. Per informazioni e iscrizioni: Alessandra tel. 3938327196 – e-mail orto3c@humanaitalia.org