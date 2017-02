Gli studenti della scuola universitaria dell’ospedale Sacco di Milano a villaggio amico per la formazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 22 febbraio quaranta studenti del primo anno del corso di laurea in Scienze infermieristiche visiteranno Villaggio Amico accompagnati dai docenti. L'obiettivo della visita didattica è mostrare agli studenti l'organizzazione di una moderna Rsa e i modelli di lavoro innovativi e integrati con il territorio. Attualmente il centro è la sede di formazione per cinque ragazzi del secondo e terzo anno di corso ed è la struttura scelta da un tirocinante dello scorso anno per il completamento della tesi di laurea. L'incontro avrà inizio alle ore 10 con la presentazione della struttura e degli aspetti più innovativi della sua gestione, proseguirà con un momento di confronto fra i ragazzi, i medici e gli infermieri di Villaggio Amico, formati presso l'Ospedale Sacco come tutor di tirocinio, e terminerà con la visita degli studenti all'interno dei reparti. Marina Indino, direttore generale area tecnica operativa e responsabile comunicazione e marketing di Villaggio Amico, dice: "Gli accordi con le università sono per noi di fondamentale importanza perché permettono di formare nuove risorse per i numerosi servizi che il centro polifunzionale mette a disposizione di ospiti e cittadini. Inoltre, è un modo per attirare i giovani, far loro conoscere il mondo del lavoro e cercare di appassionarli a un settore che ha un forte aspetto sociale, mettendo alla prova le loro attitudini in vista di scelte future".