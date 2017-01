"Otello": il 13 febbraio al Carcano

Il 13 febbraio al Teatro Carcano verrà rappresentato Otello, lo spettacolo di e con Davide Lorenzo Palla diretto da Riccardo Mallus.

Questo Otello in versione one man show con musiche dal vivo si interroga sui motivi della gelosia e della tragedia dell'opera shakespeariana. Come è potuto accadere che Otello abbia ucciso la moglie da lui tanto amata facendosi convincere dal malvagio Iago?