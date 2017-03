L'otto marzo e' tutto l'anno

EVENTO AL FEMMINILE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE Parole, video-proiezione, piccola mostra, musica e danza "Uomini non più violenti" Chantal Povio dell'associazione Lou Salomè "Dal Tunnel..." Roberta Stifano presenta il suo progetto con alcuni dipinti e sculture "Berta Vive Copinh Sigue" breve filmato in ricordo di Berta Caceres a cura del Comitato Berta Vive. Danze gipsy, duende, orientali e fusion con il duo femminile"Mascaret" Mascaret significa che... donna è danza. Celebrare il femminile in tutte le sue forme in ogni momento, passare dal dolore alla gioia a passo di danza. Finale con balli del mondo tutte/i insieme!