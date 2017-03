"Out Now. Di-segni Nicola Mari": dal 18 marzo al 15 aprile allo Spazio Fumetto, gratis

Sabato 18 marzo inaugura Out Now, in mostra allo Spazio Fumetto fino al 15 aprile.

L'esposizione, a cura di Luca Baldazzi, raccoglie bozzetti, illustrazioni, tavole e sketch del fumettista Nicola Mari, disegnatore di Nathan Never e Dylan Dog.

Il percorso si articola in tre diverse sezioni: Dylan Dog, Nathan Never e Eros e Noir. Tutte sono caratterizzate da inediti che portano alla luce l'incessante ricerca di un segno perfetto attraverso una varierà di tecniche diverse.