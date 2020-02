Dopo il grande successo della prima serata continuano gli appuntamenti con la musica organizzata dai giovani e per i giovani del Rhodense.



Questa volta tocca alla musica Rap eTrap con:



OUT OF JOINT Vol.2 / Hank

RAP & TRAP night a Milano - Artisti emergenti fatevi avanti!

Il 28 Febbraio - presso lo Spazio MAST e in collaborazione con OntheRhoad



Dalle ore 22:00 aprirà il primo artista emergente che darà il via ad una ricca jam session freestyle!



FREE ENTRY

Birra e Dink 5€



IN APERTURA: HANK

Hank è un rapper, autore e produttore, cresciuto a Bollate, ha 20 anni e vanta all'attivo due diversi progetti già editi, un mixtape e un album, a cui è in procinto di aggiungersi un terzo disco (quest'ultimo interamente prodotto da K2, con il quale compone il duo Not A Fake); inoltre, è membro e fondatore del collettivo artistico Loggia West Milano.



Per chiudere

JAM SESSION LIBERA - OPEN MIC FREESTYLE

Porta il tuo strumento and jump on the stage!



Closing DJ SET Rap & Trap