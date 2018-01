Outissimo



Sono davvero tante le inesattezze, i luoghi comuni e le sciocchezze che si dicono a proposito del Disturbo dello Spettro Autistico.

Con questo evento ci permettiamo di invitarvi presso Spa Eterotopia che ospita persone, genitori, figli, dottori interessati all'argomento.

In particolare, siamo a proporvi, in maniera quanto mai sociale, la possibilità di condividere una #storia, un #pranzo realizzato da un #ragazzo #autistico, un sorriso di fronte ad un bicchiere.



Un pranzo domenicale? Certo!, grazie ad un cuoco speciale ed eccezionale!

Dalle 11,30 parte l'aperitivo di socializzazione.

Dalle 12,30 il pranzo condiviso da OUTISSIMO in collaborazione con il ristorante "La Meleria".



Posti limitati.

Per info e prenotazioni:

scrivere a: outissimo@gmail.com

o chiamare al numero: 3209493197 (Daniele)



Buon appetito!