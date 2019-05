Outsound jazz Festival al Castello Sforzesco

In occasione di Estate Sforzesca, Outsound Jazz Festival, in scena tutti i giovedì dal 13/06 al 18/07, al Giardino delle Culture, si trasferisce per una notte per portare in scena un concerto unico nel suo genere nello splendido contesto del Castello Sforzesco.

Tre grandi formazioni per un live epico sotto le stelle.

Il giovane talento Giuseppe Vitale con BHIP BHOP il suo progetto fusion Hip Hop/jazz, Artchipel Orchestra con i suoi 17 elementi, e Elephant Claps con le sue sei voci a cappella ci guideranno in un percorso alla scoperta del Jazz moderno.

Gli artisti si alterneranno sul palco, non in tre concerti distinti e a se stanti, bensì in un susseguirsi di interventi sonori, che plasmano il sound contemporaneo, ospitando influenze dall’hip-hop, dal soul e dal funk.



Lunedì 24 giugno 2019 ore 21.30

Castello Sforzesco, Milano



Ingresso al pubblico:

INFO ARTISTICHE COMPLETE



GIUSEPPE VITALE BHIP/BHOP

Giuseppe Vitale (19 anni) è il più grande talento pianistico Italiano rapportato alla sua età. Un suono vigoroso, uno swing nero figlio dell’hard bop tradizionale ma con un fraseggio modernissimo e già personale e maturo, predestinato ad una carriera internazionale.

Presenterà BHIP/BHOP, progetto nato per portare in Italia il suono della nuova scuola Americana, improntando le idee compositive - o gli arrangiamenti, in rivisitazioni di brani già editi - su una ricerca sonora che riconduce alle varie capitali di questa musica, quali L.A. e Chicago, ispirandosi ad artisti come Thundercat e Noname.

Ad accompagnarlo altri giovani talenti: Stefano Zambon (basso), Alfonso Donadio (batteria),

special guest LNDFK e Avex (vocals).





ARTCHIPEL ORCHESTRA

La Artchipel Orchestra è un organico di grande impatto scenico e musicale, nato da un’idea del batterista, compositore e direttore d’orchestra Ferdinando Faraò. Nell’autunno 2012 è nato così il primo cd dell’orchestra, Never Odd or Even,

L’esperimento Artchipel ha dato risultati eccellenti, apprezzati sia dal pubblico sia dalla critica, tanto che al Top Jazz, il referendum annuale della critica italiana indetto dalla rivista Musica Jazz, è stata insignita del titolo di miglior formazione nel 2012 e si è qualificata al secondo posto nel 2014.

Da un repertorio di brani originali, la band è passata ad arrangiamenti propri di composizioni scritte negli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Il secondo lavoro firmato Artchipel, pubblicato nel 2014 è totalmente dedicato ad arrangiamenti per big band di brani scritti da Hugh Hopper e Robert Wyatt per i Soft Machine.

Il critico di jazz Richard Williams, che ha recensito l’album, scrive: “Faraò e Barbera non propongono copie carbone degli originali, ma creano rielaborazioni del materiale sonoro che mettono in luce le deliziose sfaccettature di ogni brano a cui lavorano”.

L’Artchipel Orchestra è stata premiata “Migliore Formazione Italiana Dell’Anno” dal referendum TOP JAZZ 2017 indetto dalla rivista specializzata Musica Jazz.





ELEPHANT CLAPS

Elephant Claps, ipercolorato sestetto che fonde influenze Jazz, Afro, Funk e Soul, rigorosamente per sole voci. Sei sono le voci protagoniste del progetto, che senza bisogno di altri strumenti per comporre e proporre la propria musica, sfidano ogni regola musicale dimostrando che aria, pressione, controllo e corde vocali siano più che sufficienti per disegnare un colorato universo di suoni afro-funk-jazz.

C'è il tono jazz di Mila Trani e Serena Ferrara, regine di loop station e improvvisazione vocale.

C'è la calda voce di Naima Faraò, soul-woman del gruppo. C'è Gian Marco Trevisan, che depone la sua fidata chitarra per stupire come tenore. C'è il solco del beatboxer André Michel Arraiz Rivas, E poi c'è Paolo Raia, un basso naturale con un'estensione vocale gigante.

Dopo aver pubblicato nel 2017 l’album d’esordio eponimo “Elephant Claps”, la band ad oggi ha collezionato 40 concerti in tutta Italia, il primo posto assoluto a Solevoci 2016 e Aarhus Vokal Kontest 2017 e un secondo posto al Vokal Total 2018, la più prestigiosa competizione Europea dedicata alla musica a cappella.



