"Oysho": il 10 giugno al Parco Sempione la più grande lezione di Yoga gratuita all'aperto

Sabato 10 giugno al Parco Sempione, piazza del Cannone, Oysho Yoga, la gigantesca masterclass di questa discipilina aperta alla cittadinanza.

La lezione, adatta per tutti i livelli, sarà guidata dall'insegnante Anna Inferrera, diplomata alla scuola Atmanada di New York e con un training alla scuola Yogaworks di Los Angeles. Iscrizioni entro il 9 giugno, fino a esaurimento posti. Gli organizzatori consigliano di scegliere un abbigliamento sportivo comodo, di consumare un pasto una o due ore prima dell'allenamento e di portare con sé una felpa per il momento finale di rilassamento.