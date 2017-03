Expo Astana 2017, il padiglione mobile a Milano

Il Road Show di Expo Astana 2017 arriva a Milano per la sua prima tappa italiana. Il padiglione mobile, nato per promuovere e informare il pubblico su Expo Astana 2017 e il tema della “Future Energy” sarà visitabile dal 15 al 17 Marzo nella centralissima Piazza XXIV Maggio nelle adiacenze del mercato, per poi trasferirsi a Roma dal 22 al 24 Marzo. Dopo aver fatto tappa a Madrid e Barcellona, il Road Show prosegue il suo lungo viaggio per l’Europa con le due date italiane. In totale saranno 14 le citta coinvolte: Madrid, Barcellona, ​​ Milano, Roma, Zurigo, Parigi, Londra, Amsterdam, Vienna, Praga, Berlino, Varsavia, Vilnius, e Helsinki. Il padiglione Expo 2017 rimarrà in ogni città per 3-4 giorni. "L'Expo Caravan fornirà ai cittadini e ai turisti di queste città una grande opportunità per conoscere meglio il Kazakhstan, Astana e EXPO.

Potranno ottenere informazioni dettagliate sulla esposizione e acquistare direttamente i biglietti per il prossimo evento nella capitale del Kazakhstan ", dice il presidente di Astana EXPO-2017 Akhmetzhan Yessimov. I Commissari generali dei paesi partecipanti, i tour operator stranieri e i rappresentanti delle Ambasciate di Kazakhstan saranno presenti durante I giorni del roadshow. Il padiglione mobile di Expo 2017 ospita tante attrazioni tra cui: una mappa interattiva del Kazakhstan, un cinema, le stampanti 3D, realtà virtuale e oggetti delle sezioni espositive, e una mostra sulle fonti energetiche alternative. "In questo padiglione i visitatori saranno in grado di ottenere non solo informazioni dettagliate in merito a Expo 2017 e conoscere meglio il tema dell’evento, ma anche provare le ultime tecnologie interattive e multimediali che saranno di interesse per adulti e bambini," continua Yessimov.

L'ingresso al padiglione mobile di Expo 2017 sarà gratuito e tutti i materiali audiovisivi saranno forniti nella lingua locale. Astana EXPO 2017 L'EXPO internazionale Astana 2017 'Future Energy' si svolgerà tra il 10 giugno e il 10 settembre ad Astana. La mostra durerà 93 giorni e sarà il più spettacolari evento di interesse culturale nel 2017.

I visitatori potranno partecipare a più di 3.000 eventi a tema. Ad oggi, 115 Paesi e 18 Organizzazioni Internazionali hanno confermato la loro partecipazione. Come parte di Astana EXPO 2017, documenti politici globali saranno elaborati al fine di promuovere uno stile di vita a basso consumo energetico e con ampio uso di fonti di energia rinnovabili.