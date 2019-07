Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Da mercoledì 4 a sabato 14 Settembre 2019. Vernissage 4 Settembre alle ore 18.00 Fondazione Luciana Matalon, Foro Buonaparte 67, Milano. Ingresso libero La Fondazione Luciana Matalon è lieta di ospitare dal 4 al 14 Settembre la mostra personale di Augusto Daolio, storica voce dei Nomadi. Non è certo la sua scomparsa, avvenuta nel 1992, a fermare la sua cultura, la sua storia ed il suo grandissimo talento per l’arte. Per la prima volta i suoi dipinti, oli e chine, vengono esposti a Milano in percorso espositivo nel quale certamente troveranno un nuovo respiro, una nuova energia. Augusto, conosciuto dal grande pubblico per le sue canzoni che hanno accompagnato per quasi trent’anni due generazioni, riserva invece a pochi le passioni per la pittura e la scrittura, le quali non erano da lui considerate secondarie, piuttosto una sorta di confessione della sua natura più profonda. La sua "maniera" di disegnare e dipingere non era schiava di un metodo, così come quella di comporre. La fantasia guidava la sua mano alla ricerca di un mondo surreale e magico; tutto quello che Augusto presentava era sempre e comunque ben radicato nella natura, madre e ancella di tutte le cose. Dalle sue parole infatti apprendiamo: “(…) disegno paesaggi spaesati confusi nella mente, carpiti un po’ ovunque… in essi si nasconde l’uomo non sempre visibile, ma che sa mescolarsi alle cose, scambia i ruoli, diventa cavallo e albero, un gesto, una mano, occhi e l’infinito cielo come teatro, come messa in scena ideale”. AUGUSTO DAOLIO nasce nel 1947 a Novellara (Reggio Emilia). Dall’adolescenza fino a pochi mesi prima della sua scomparsa, avvenuta nell’ottobre 1992, canta nel gruppo musicale I NOMADI. Voce unica e personalità debordante, nella sua carriera Augusto ha creato uno stile e un modo di fare spettacolo unico, interagendo sempre con il suo pubblico. Alla fine degli anni Sessanta interpreta alcune canzoni inedite di Francesco Guccini. È autore inoltre di alcuni importanti testi musicali rimasti nella storia. L'attività artistica di Daolio non si esprime solo con la musica, ma riversa i suoi interessi anche nella pittura, scultura e poesia. Profondamente legato alla sua terra, alle sue radici, egli è tuttavia anche un grande e insaziabile viaggiatore, frequentatore di musei, gallerie d'arte e siti archeologici, dai quali trae ispirazione per i suoi respiri artistici. A ventisette anni dalla sua morte i Nomadi e i suoi fans dimostrano di non averlo dimenticato, tributandogli ancora ricordi e omaggi indimenticabili. L’ASSOCIAZIONE AUGUSTO PER LA VITA è nata nel 1993 subito dopo la perdita di Daolio per rendergli omaggio sostenendo la ricerca oncologica. La sua attività continua da oltre venticinque anni per dare un sostegno a diversi centri di ricerca e cura che rappresentano un punto di riferimento per combattere il cancro. Nel Febbraio del 2019 durante il 'Nomadi incontro' a Novellara è stato finanziato un progetto di ricerca presso l’Università di Parma, raggiungendo donazioni pari a un milione di euro per sostenere questa importante causa. Fondazione Luciana Matalon Foro Buonaparte 67, Milano Da martedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00. +39 02 878781 - +39 02 45470885 fineart@fondazionematalon.org www.fondazionematalon.org

