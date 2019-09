Palazzina Liberty, arriva un appuntamento per i più piccoli con merenda e concerto

Domenica 29 settembre alla Palazzina Liberty arriva il primo appuntamento di "Family Concert ", un'occasione unica per raccontare con fantasia e passione la musica ai più piccoli.

L'iniziativa

Domenica mattina i bambini verranno accolti in un appuntamento-merenda per tutta la famiglia in compagnia di attori e musicisti, dove la protagonista sarà la musica. Un'occasione di scoperta per vivere un’esperienza unica attraverso un laboratorio, un break e un concerto finale con Giuseppe Califano al pianoforte e musiche di Ravel, Debussy.

Il programma

Ore 10:30-11: laboratorio “Ma il coccodrillo come fa?”

Ore 11: merenda

Ore 11:15: concerto

Per maggiori informazioni scivere a: education@milanoclassica.it