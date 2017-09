"Palazzo Marino in musica": domenica 1 ottobre un prezioso violino suonato in un concerto gratuito

Domenica 1 ottobre nella Sala Alessi di Palazzo Marino verrà ospitato il concerto gratuito di Federico Guglielmo, che accompagnato da Diego Cantalupi, suonerà il prezioso e antico violino Carlo IX.

In scaletta diversi brani scritti per violino, dai primi a quelli del '700, firmati da autori come Carubelli, Castaldi, Marini, Corradini, Vivarino, Matteis, Amigoni, Farinel, Corelli, Santiago De Murcia e Playford.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. 70 dei biglietti a disposizione potranno essere riservati online dalle 14 del 28 settembre 2017 al sito www.palazzomarinoinmusica.it. Lo stesso giorno inoltre, sempre dalle 14, altri 50 ingressi, saranno acquistabili all'InfoMilano - Ufficio Informazioni Turistiche.