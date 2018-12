‘’PALETTE’’mostra personale di pittura di Camelia Rostom

Mostra personale di pittura di Camelia Rostom art.

Presso il Centro Culturale Artistico Click Art Via Dall’Occo 1, 20032 Cormano MI a cura del presidente del centro Luigi Profeta.

L’inaugurazione sara’ il sabato 2 febbraio 2019 alle ore 17.30

INGRESSO LIBERO

Potete visitare la mostra dal 2 al 14 Febbraio 2019 in questo orario:

Dal Martedi al Sabato: 9.30 – 12.00 / 15.00 – 19.00

Domenica: 10.00 - 12.30

Spero di vedervi lì :)



La PALETTE è un supporto ,uno strumento utile e indispensabile agli artisti sul quale disporre i colori e sulla quale preparare gli impasti delle tonalità che gli serviranno per realizzare il loro dipinto. L'espressione palette o tavolozza di un artista viene usata anche per riferirsi al repertorio dei colori che un artista usa. La PALETTE in questa mostra gioca il ruolo della base dell’opera. È lo spazio dove ho creato differenti temi e soggetti dalla natura alla donna e ai soggetti surrealisti. Ho utilizzatto differente tecniche tra la pittura acrilica ,la pirografia ,l’acrilico fluido e nella maggioranza delle opere una combinazione delle tecniche. Alla fine , la domanda: ‘’Perchè la scelta della palette?’’,la risposta è che volevo presentare e realizzare le mie opere in una maniera originale con una elaborazione libera .