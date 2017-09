Palio dell'oca": dal 23 settembre all'8 ottobre corsa delle oche, giochi e mercatini

Dal 23 settembre all'8 ottobre, a Lachiarella (MI), torna il tradizionale Palio dell'oca, l'inziativa folcloristica giunta alla 41esima edizione.

Sette i cantoni che si sfidano in giochi di abilità, danze ed esibizioni. Oltre alla corsa delle oche (domenica 8 ottobre, alle 17:30), in programma anche sfilate, mercatini, musica dal vivo, corse con i trampoli, spettacoli di sbandieratori e mostre. Per il programma completo: www.comune.lacchiarella.mi.it.