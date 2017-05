Palio dell'ortica 2017

Giunto alla sua VII edizione, il Palio dell'Ortica da diversi anni è molto partecipato e apprezzato perché è un'occasione di divertimento per grandi e piccoli. E' una corsa non competitiva aperta a tutti su percorso misurato di Km 6, non omologato, che si svolgerà con ogni condizione atmosferica giovedì 8 giugno alle ore 20.30 presso il Centro Saini ed il Parco Forlanini, a Milano. Il Palio sarà preceduto alle ore 19.45 dalle corse per bambini della 7ª Tigella's cup. Volantino con regolamento completo: http://goo.gl/4BRuhU Pagina dell'evento: https://www.facebook.com/events/2500775860061306/ Ortica Team su Facebook: http://www.facebook.com/orticateam

Gallery