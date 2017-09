Domenica 24 settembre "Palio dell'oca"

Domenica 24 settembre a Mortara (PV) si contente il tradizionale Palio dell'oca.

Sette le contrade che si sfidano in un gioco che, secondo quanto tramandato, venne inventato in questa cittadina per intrattenere la regnante Beatrice d'Este mentre il suo consorte, Ludovico il Moro, era impegnato in battute di caccia nella Lomellina. Ad accompagnare il tutto la Sagra del salame d'oca.