Panettone day finale 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 16 settembre 2017 alle ore 10.00, al Palazzo delle Stelline, avrà luogo uno dei must della manifestazione Sweety of Milano: la finale del concorso Panettone DAY, promosso da Braims, in partnership con Novacart ed in collaborazione con Giuso e Cast Alimenti, per premiare i migliori panettoni artigianali e promuovere l’eccellenza della pasticceria italiana. La giuria, presieduta dal maestro Iginio Massari, affiancato da Salvatore De Riso (pasticcere), Alessandro Servida (pasticcere), Chiara Maci (food blogger) e Giuseppe Zippo (vincitore concorso 2016) si riunirà per decretare il vincitore della 5° edizione del concorso Panettone DAY. Durante la finale i giurati saranno impegnati ad assaggiare e valutare i 20 Panettoni Tradizionali ed i 5 Panettoni Creativi Dolci realizzati da esperti pasticceri nel rispetto del disciplinare di legge ed infine decretare colui che aggiudicherà il titolo di Miglior Panettone Tradizionale d’Italia.

Gallery