Ecco la gara per decidere qual è il migliore panettone artigianale: assaggi gratis

Una gara per stabilire qual è il miglior panettone artigianale e poi centinaia di degustazioni, incontri e showcooking e masterclass. Tutto gratis. Un weekend interamente dedicato al dolce simbolo del Natale quello in programma il 14 e il 15 dicembre a Palazzo Bovara a Milano (Corso Venezia 51). L'appuntamento è stato organizzato da Confcommercio Milano con il patrocinio del comune.

La gara per scegliere qual è il miglior panettone artigianale

Cuore del Natale a Palazzo Bovara per l’intero weekend sarà la manifestazione “Gli Artisti del Panettone”: una sfida tra i 12 incontrastati maestri pasticceri per la migliore ricetta di panettone tradizionale davanti a una giuria tecnica, presieduta dal campione del mondo Luigi Biasetto, e a una giuria composta da personaggi vip, tra i quali il trio Medusa, Anastasio, Alessandro Borghese e Victoria Cabello.

Ad affiancare i 12 panettoni d’artista ci saranno 12 chef Apci – Associazione Professionale Cuochi Italiani - con le loro interpretazioni salate del panettone. Le creazioni degli artisti verranno poi degustate dal pubblico, accompagnate dai Franciacorta Berlucchi.

Assaggi di panettone gratis

I panificatori dell’Associazione milanese (Filiera agroalimentare di Confcommercio Milano) proporranno, invece, assaggi di panettone per la campagna “Il panettone è Italiano”, ideata da Silvia Famà editore di Cucine d’Italia, e nata dalla volontà di valorizzare il più celebre lievitato Made in Italy tutelandolo da imitazioni a basso prezzo e contraffazioni. La campagna verrà presentata sabato 14 dicembre con il presidente dei panificatori Matteo Cunsolo, i Maestri del Lievito Madre Claudio Gatti e Maurizio Bonanomi, il presidente Richemont Club Italia Roberto Perotti. Altra iniziativa in programma con i panificatori: una guida all’assaggio per saper riconoscere i panettoni di qualità ed avere un acquisto consapevole del panettone.