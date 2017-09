Da ottobre in corso Garibaldi torna il Temporary Shop del panettone

A ottobre in corso Garibaldi 42 torna ad aprire il Temporary Shop di Panettone Day, il concorso di pasticceria organizzato nell'ambito della manifestazione Sweety of Milano.

I 25 pasticceri premiati nella finale per le categorie "miglior panettone tradizionale" e "miglior panettone creativo dolce" espongono e mettono in vendita le proprie creazioni. Il negozio è allestito con arredi tematici. Per ciascun finalista sono presenti 75 panettoni artigianali da 500 grammi.