Panoramidilibertà: il 25 aprile il flashmob è sui muri delle città

In occasione della giornata della liberazione il collettivo milanese Cinevan invita i cittadini a uscire dall’isolamento, proiettando sui muri delle città suggestioni di libertà.

Milano 21 aprile 2020 - La festa della liberazione dal nazifascismo quest’anno sarà celebrata in completo isolamento sociale. Per rompere la solitudine e celebrare il 25 aprile, Cinevan invita i cittadini a ripensare a scene di film, fotografie e immagine metaforiche, che possano essere rappresentative di questo particolare momento e della data della liberazione dal nazifascismo, e a proiettarle sul muro del palazzo di fronte.

A partire dalle 21.30 di sabato 25 aprile, chiunque fosse munito di videoproiettore potrà quindi aprire la finestra di casa e raccontare attraverso le immagini, le proprie suggestioni di libertà.

Cinevan invita a postare video, immagini e foto delle proiezioni realizzate durante l’evento, sulla pagina facebook dedicata all’iniziativa “panorami di libertà” o su Instagram #panoramidilibertà

Anche chi non avesse un videoproiettore potrà pubblicare sulle due pagine social le sue immagini di libertà.

Quando la porta di casa rimane chiusa, apri la finestra e immaginati il panorama della liberazione che oggi vorresti avere di fronte a te.



L’iniziativa è promossa da Cinevan, collettivo milanese che organizza proiezioni itineranti con l’utilizzo di furgoncini Volkswagen adattati a cinema mobili.

Con la partecipazione di: Almarosè, Arci Milano, Bookstore solidale, Campsirago Residenza, il Cinemino, Dar casa, Dike, La Scheggia, Shareradio, Super – Festival delle periferie.