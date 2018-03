Paola Sironi e “donne che odiano i fiori” per festeggiare l’8 marzo

Giovedì 8 marzo festeggiamo la Festa delle Donne con un appuntamento Noir dedicato al mondo femminile insieme a Paola Sironi e il suo ultimo libro “Donne che odiano i fiori”, ed. Todaro.



Giovedì 8 marzo la Festa delle Donne è in noir con Paola Sironi e il suo ultimo libro, edito da Todaro: Donne che odiano i fiori.

La nostra serata in libreria prenderà i contorni dell’inchiesta, fuori dagli schemi, difficile e dai contorni poco definiti dell’ispettore Annalisa Consolati, e della sua squadra di “Desbrujà rugne”, ovvero “problem solving”, protagonisti di questo nuovo romanzo della Sironi. Un nuovo personaggio, quello della Sironi, che troverà voce anche grazie alla partecipazione delle ENTERPRISE VERY NICE, quattro donne e quattro attrici che da tempo collaborano con l’autrice, formando un quintetto d’eccezione.



La nostra Festa delle Donne in libreria, sarà all’insegna del giallo, e del noir, tutto al femminile, tra reading e quattro chiacchiere d’autore.



Paola Sironi, nata nel 1966 a Milano, vive nell’hinterland milanese e attualmente è analista funzionale presso una società di credito. Ha pubblicato tre libri con Todaro Editore: “Bevo grappa” (2010), “Nevica ancora” (2011), “Il primo a uccidere” (2013), e uno con Eclissi Editrice “Gelati dagli sconosciuti” (2016), romanzi seriali che hanno come protagonisti i quattro fratelli Malesani. È inoltre autrice della commedia teatrale “La staffetta perenne”, rappresentata nel 2017.



Ingresso (e aperitivo) gratuito.



Paola Sironi presenta

“Donne che odiano i fiori”

con il gruppo delle

ENTERPRISE VERY NICE



Giovedì 8 marzo 2018 – h. 19:30

Libreria Covo della Ladra

via Prinetti, 40 – angolo Via Scutari, 5

20127 – Milano

Gallery