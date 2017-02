Paolo Cioni presenta il mio cane preferisce Tolstoj

Nell'incontro in programma a Zig Zag, San Donato Milanese (via Libertà 10, telefono 025272125) il prossimo sabato 4 marzo, a partire dalle ore 17.00 è prevista la presentazione del secondo romanzo di Paolo Cioni, Il mio cane preferisce Tolstoj (Elliot). Responsabile tra l'altro di Mattioli 1885, una casa editrice molto attenta alla narrativa di qualità, tra cui ricordiamo le riscoperte e le nuove edizioni di Andre Dubus, Herman Melville, Walt Whitman e Francis Scott Fitzgerald, Paolo Cioni ha esordito con Ovunque e al tuo fianco(Feltrinelli), una storia ambientata sulle strade d'Europa percorse con una Cadillac presa in prestito a un fan di Elvis. Quegli accenti, frutto della passione per la letteratura, ma anche per la musica americana, hanno lasciato il posto inIl mio cane preferisce Tolstoj ha un tono molto più originale, che recupera con una certa raffinatezza un gusto tutto italiano per la commedia. Al centro del romanzo c'è la figura di Adelmo Santini, un comico che, dopo aver vissuto anni di gloria tra teatro, cinema, radio e televisione, si trova ormai incastrato in una casa grande e vuota sulle pendici degli Appennini. La piega crepuscolare e solitaria che ha preso la sua esistenza viene travolta da una minaccia di morte recapitata in modo rocambolesco. Adelmo Santini ha molte ombre nel suo passato, compresa una lunga teoria di amanti, fidanzate, compagne di una notte, nonché una (ormai ex) moglie, e si ritrova a viaggiare lungo l'asse della via Emilia, tra Bologna e Milano per ritrovare vecchi amici, o nemici, in cerca della soluzione dell'anonimo enigma. Nell'equilibratissimo tono di Paolo Cioni, capace più di una volta di strappare un sorriso, non manca anche la consapevolezza dell'effimera natura del mondo dello spettacolo, e della televisione, soprattutto, a cui Adelmo Santini deve tornare, per cause di forza maggiore. La presentazione di Il mio cane preferisce Tolstoj, come tutti gli incontri di Zig Zag, è libera e gratuita, con sorpresa musicale e degustazione enologica finale. Si raccomanda la puntualità, per ulteriori informazioni:www.zigzaglibricd.com