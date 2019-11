Paolo Gerbella in concerto con “la regina” al teatro Pantagruele di Milano

Il 23 novembre il cantautore genovese racconterà in musica il più grande sciopero della storia



Il cantautore Paolo Gerbella in concerto a Milano con il suo nuovo album “La Regina”. Sabato 23 novembre, dalle ore 19.30, al Teatro Pantagruele, in via Taormina 11, Gerbella suonerà in trio con Paolo Priolo al contrabbasso, chitarra, trombone e flauto ed Enrico Simonetti alla batteria. Sarà l'occasione per presentare al pubblico del capoluogo lombardo alcuni brani tratti da “La Regina”.



L'album - pubblicato dall'etichetta ligure OrangeHomeRecords di Raffaele Abbate - è un Racconto-Canzone che affonda le sue radici tra il 19 e il 23 dicembre del 1900, quando a Genova il Prefetto Garroni emanò un decreto che impose la chiusura della Camera del lavoro della Città, definita da un quotidiano locale "un pericoloso luogo d'incontro" con fini politici anarchici e socialisti.



In quei cinque giorni "La Regina" – così veniva chiamata la merce al Porto di Genova – rimase ferma, i commerci si interruppero in tutto il territorio nazionale. Fu così che il Popolo insorse in massa contro lo Stato, ottenendo il ritiro del decreto e il riconoscimento della dignità e il rispetto del lavoro. Quell'importante evento diede il via alle conquiste sociali e sindacali del '900. "Popolo, Appartenenza, Dignità, oggi, assumono un significato diverso - dice il cantautore -. La memoria infatti, se abbandonata svanisce...". "La Regina" - arrangiato da Rossano Villa - vive di momenti popular, di sfumature tanguere e manouche, spaziando dal sound jazz, grazie al supporto di ottimi musicisti, al combat folk.