Paolo Roversi presenta “cartoline dalla fine del mondo”

Giovedì 25 gennaio, a partire dalle 19:30, Paolo Roversi torna alla Libreria Covo della Ladra per presentare il suo ultimo libro, Cartoline dalla fine del mondo, una nuova avventura e il nuovo attesissimo romanzo dell’autore milanese, edito da Marsilio.

Dopo otto anni di assenza, Enrico Radeschi è chiamato di nuovo sulla scena di un crimine, così come nella migliore delle avventure ideate dalla penna di Roversi. Una nuova avventura ambientata a Milano e che ha come protagonista non solo il famoso giornalista hacker nato dalla penna dello stesso Roversi. Accanto a lui, suo vero compagno, c’è Milano, tra luoghi storici, opere d’arte e simboli della metropoli lombarda, a cavallo tra il presente e un passato storico che ci riporta indietro sino alle gesta di Leonardo da Vinci.

Tra un buon calice di vino e un veloce aperitivo, ci prepariamo per vivere una serata all’insegna delle buone letture e di una trama noir tesa e coinvolgente.

Ingresso gratuito.