Paolo Tomelleri inaugura giovedì 14 settembre la nuova stagione del Bonaventura music club

È affidato a Paolo Tomelleri, tra i più apprezzati jazzisti italiani e artista molto amato dal pubblico milanese, il compito di inaugurare giovedì 14 settembre la nuova stagione live del Bonaventura Music Club. Nel locale di via Zumbini 6, al quartiere Barona di Milano, il grande clarinettista-sassofonista si esibirà in quartetto (ore 21; ingresso libero, prima consumazione 10 euro) insieme ai suoi fedeli partner - Fabrizio Bernasconi (pianoforte), Marco Mistrangelo (contrabbasso), Tony Arco (batteria) e Irene Natale (voce) - per una serata all’insegna dello swing e del jazz degli anni Trenta e Quaranta.

Il concerto del quartetto di Paolo Tomelleri feat. Irene Natale sarà il primo di una nuova stagione di eventi, lunga undici mesi, per uno dei club più attivi della città (lo scorso anno, sul palco del Bonaventura sono andati in scena oltre 150 appuntamenti tra concerti e spettacoli). E la programmazione si annuncia altrettanto fitta anche nei prossimi mesi: come da tradizione, ogni martedì largo al jazz con le migliori formazioni della scena cittadina e nazionale (negli anni passati si sono esibiti musicisti del calibro di Antonio Faraò, Enrico Pieranunzi, Giovanni Falzone, Felice Clemente, Bebo Ferra, Stefano Bagnoli, Antonio Zambrini, Gianni Cazzola, Andrea Pozza e Claudio Fasoli, solo per citare alcuni nomi), mentre ogni giovedì ci sarà - si tratta di una novità - un appuntamento fisso con le jam session precedute dal live di una jazz band resident (le prime formazioni coinvolte saranno il trio dei Lo Greco Bros nel mese di ottobre e il trio del pianista Gianluca Di Ienno in novembre). Le jam session saranno un momento di confronto e di crescita per i musicisti, giovani e già affermati, ma anche un laboratorio dal quale potrebbero nascere nuovi progetti.

Jazz, ma non solo. La musica sarà, infatti, protagonista al Bonaventura anche il venerdì e il sabato sera: il terzo venerdì di ogni mese si colorerà di suoni rock grazie alla rassegna BeeRock, con i migliori tributi alle band che hanno fatto la storia del Rock, mentre ogni sabato sera verrà dato spazio al soul, al funk, al blues, allo swing e al pop con alcune delle più interessanti band cittadine e con alcuni grandi artisti del panorama nazionale (per esempio, Folco Orselli il 30 settembre, Gigi Cifarelli il 7 ottobre e Vik and the Doctors of Jive l’11 novembre).

Ma non è finita qui: il terzo mercoledì di ogni mese, infatti, sarà dedicato al buonumore con il cabaret del gruppo Democomica, mentre l’ultimo mercoledì del mese i riflettori saranno puntati su Miss Sophie Champagne e sulle ragazze della Champagne Academy of Burlesque Education di Milano, per una serata in cui il divertimento si mescola alla malizia.

L’ingresso ai concerti e agli spettacoli è, come sempre, libero (il martedì la prima consumazione costa 10 euro). Per assicurarsi un tavolo è richiesta la prenotazione per la cena (tel. 02.36556618). La cucina del Bonaventura Music Club offre una serie di piatti tradizionali a rotazione, in base alla stagionalità dei prodotti, e un vasto ventaglio di sfiziosità in stile risto-pub (come gli Special Burgers), che possono essere abbinate alle tante birre artigianali in menù o ad una selezione di vini rossi e bianchi. Infine, è importante ricordare che il Bonaventura è una cooperativa sociale no profit finalizzata all’inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie svantaggiate, aiutandole a costruirsi un nuovo futuro.

Il calendario aggiornato dei live è disponibile on line (www.bonaventura.mi.it) e su Facebook (www.Facebook.com/bonaventura.mi).



Bonaventura Music Club, via B. Zumbini 6, Milano. Tel. 02-36556618; www.bonaventura.mi.it; info@bonaventura.mi.it



IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2017/2018 (primi quattro mesi)

Inizio concerti e spettacoli: martedì e mercoledì ore 21; giovedì ore 21.30; venerdì e sabato ore 22. I live sono sempre a ingresso libero. Il martedì la prima consumazione costa 10 euro.



SETTEMBRE 2017

Giovedì 14/9: Paolo Tomelleri 4tet feat. Irene Natale - JAZZ



Sabato 16/9: CaligoBenk - LIVE



Martedì 19/9: Double Sided 8tet, omaggio a Joe Henderson - JAZZ



Mercoledì 20/9: Democomica - CABARET



Giovedì 21/9: Marco Confalonieri trio - JAZZ



Sabato 23/9: Mama’s Anthem - LIVE



Martedì 26/9: Angelo Castiglione 4tet - JAZZ



Mercoledì 27/9: Burlesque Lab - Champagne Academy of Burlesque Education



Giovedì 28/9: Jumping Jive 4tet feat. Gaia Pedrazzini - JAZZ



Sabato 30/9: Folco Orselli - LIVE



OTTOBRE 2017

Martedì 3/10: Onore-Bellanca 4tet - JAZZ



Giovedì 5/10: Lo Greco Bros trio + jam session - JAZZ



Sabato 7/10: Gigi Cifarelli and co. - LIVE



Martedì 10/10: Daniele Bagutti trio - JAZZ



Mercoledì 11/10: Andrea Nani live show - CABARET



Giovedì 12/10: Lo Greco Bros trio + jam session - JAZZ



Sabato 14/10: Deborah Toscano Brasil 4tet - LIVE



Martedì 17/10: Camilla Battaglia 4tet - JAZZ



Mercoledì 18/10: Democomica - CABARET



Giovedì 19/10: Lo Greco Bros trio + jam session - JAZZ



Venerdì 20/10: Donkeys Forever - Rolling stones tribute - BEEROCK



Sabato 21/10: Sciallo Orchestra - LIVE



Martedì 24/10: Nicola Faraci trio - JAZZ



Mercoledì 25/10: Burlesque Lab - Champagne Academy of Burlesque Education



Giovedì 26/10: Lo Greco Bros trio + jam session - JAZZ



Sabato 28/10: Ales Usai Blues Band - LIVE



NOVEMBRE 2017

Giovedì 2/11: Gianluca Di Ienno trio + jam session - JAZZ



Sabato 4/11: Marlò - LIVE



Martedì 7/11: Guido Bombardieri trio - JAZZ



Giovedì 9/11: Gianluca Di Ienno trio + jam session - JAZZ



Sabato 11/11: Vik and the Doctors of Jive - LIVE



Martedì 14/11: Mirko Fait 5tet - JAZZ



Giovedì 16/11: Gianluca Di Ienno trio + jam session - JAZZ



Venerdì17/11: Confoosion - Foo Fighters tribute - BEEROCK



Sabato 18/11: Davide Zilli trio - LIVE



Martedì 21/11: Jazz for You 4tet - JAZZ



Mercoledì 22/11: Democomica - CABARET



Giovedì 23/11: Gianluca Di Ienno trio + jam session - JAZZ



Sabato 25/11: Don Diego Geraci trio - LIVE



Martedì 28/11: Apramada Project - JAZZ



Mercoledì 29/11: Burlesque Lab - Champagne Academy of Burlesque Education



Giovedì 30/11: Gianluca Di Ienno trio + jam session - JAZZ



DICEMBRE 2017

Sabato 2/12: Vagamente Retrò Orchestra - LIVE



Martedì 5/12: Daniele Ciuffreda Organ Trio - JAZZ



Giovedì 7/12: Jam session - JAZZ



Sabato 9/12: Ardy Blues Band - LIVE



Martedì 12/12: Matteo Rebulla 4tet - JAZZ



Mercoledì 13/12: Democomica - CABARET



Giovedì 14/12: Jam session - JAZZ



Venerdì 15/12: The Strangers - The Doors tribute - BEEROCK



Sabato 16/12: Trecital - LIVE



Martedì 19/12: Mo’ Better Swing 5tet feat. Daniele Moretto - JAZZ



Mercoledì 20/12: Burlesque Lab - Champagne Academy of Burlesque Education



Giovedì 21/12: Jam session - JAZZ



Sabato 23/12: concerto di Natale (da definire) - LIVE