Papa Francesco al teatro Guanella

Don Oreste, coadiutore di un piccolo paese di montagna, sta preparando uno spettacolo in omaggio a papa Francesco e alla sua Argentina da presentare al prossimo festival teatrale della valle.

Le prove dello spettacolo avvengono in gran segreto nel teatro parrocchiale perché il tutto non deve essere scoperto dal parroco che, in quanto a "modernità", si è fermato al Concilio Vaticano I.

A sostenere don Oreste nell'impresa vi sono la madre superiora e il sindaco del paese che si ritrovano catapultati in una serie di rocambolesche situazioni all'insegna dell'umorismo e della comicità.

Colonna sonora dello spettacolo, perché di commedia musicale si tratta, le canzoni di Leon Gieco, Mercedes Sosa, Eduardo Gatti, Tabaré Cardozo che accompagnano i momenti salienti delle sofferenze del popolo argentino in seguito alla dittatura della giunta militare di Videla e le tematiche più care a Bergoglio quali il riscatto dell'uomo dal peccato, la Misericordia di Dio, la teologia del popolo, l'accoglienza del povero.

Uno spettacolo corale, un'alchimia di umorismo ed emozioni, Storia e comicità che corrono sul filo della recitazione, del canto e della danza con lo stile inconfondibile della Compagnia Teatrale "Entrata di Sicurezza" che, gentile pubblico, compie trent'anni di attività!