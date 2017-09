Papa Roach in concerto: il 24 settembre all'Alcatraz

Domenica 24 settembre all'Alcatraz è atteso il concerto di Papa Roach.

La band alternative metal è nata nel 1993 a Vacaville, Stati Uniti. Alcune delle sue pubblicazioni, come Lovehatetragedy e Getting Away With Murder, le sono valse il disco d'oro e di platino.

I Papa Roach hanno venduto 18 milioni di copie di dischi e creato hit quali Last Resort, Scars, Forever e ...To Be Loved.

Ad accompagnare il gruppo sul palco per il concerto del 24 settembre Frank Carter & The Rattlesnakes.