Da un’idea del regista FRANCO PALMIERI



DURATA DELLO SPETTACOLO : 1 H



Lo spettacolo “PARADA al circo di Pinocchio” mette al centro della rappresentazione Pinocchio, con i suoi caratteri universali nei quali ogni bambino può riconoscersi, ma, nello stesso tempo, anche i caratteri peculiari dei ragazzi invisibili della società rumena con il loro vissuto e i loro sogni.

Così come il burattino di Collodi si trasforma nel corso della vicenda, grazie all’aiuto di Geppetto, così la speranza di cambiamento dei ragazzi invisibili è legata all’attività di PARADA e dei suoi operatori a Bucarest.



Tale corrispondenza è il nucleo saliente dello spettacolo e trova la sua concretizzazione a partire dall’azione socio-culturale e ricreativa promossa da PARADA fin dagli anni ’90.

La Compagnia di PARADA mette in scena le sue origini e basi circensi, colorando lo spettacolo con acrobazie e momenti di giocoleria. Con la stesura, la messa in scena e la direzione di “PARADA al circo di Pinocchio”, Franco Palmieri, regista e attore italiano, ha così portato a compimento la sua originale ricerca teatrale. La comprensione dei dialoghi è affidata alla compresenza della lingua rumena e italiana, che permettono di oltrepassare la barriera linguistica.