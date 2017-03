Parashoot, la mostra fotografica di Lorenzo Ceva Valla: dettagli urbani e colore

Si inaugura il 28 marzo 2017 la mostra fotografica "Parashoot - Un diario intimo" di Lorenzo Ceva Valla, allo spazio Idea4Mi di via Lanzone 23. L'appuntamento per l'inaugurazione è per le 18.30. La mostra sarà aperta dal 29 marzo al 4 maggio dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì, ma sono previste aperture straordinarie in occasione della Milano Design Week: mercoledì 5 aprile fino a mezzanotte (con la serata di 5vie District) e poi sabato 8 e domenica 9 aprile dalle 9 alle 18.

Parashoot è un gioco di parole tra paracadute (parachute) e scatto (shoot). Ceva Valla ha iniziato a fotografare (con l'Iphone) il terreno urbano milanese nel luglio 2016, pubblicando i suoi scatti su Facebook, come un diario intimo di immagini al posto delle parole, usando la fotografia come paracadute per un viaggio di guarigione e bellezza.

L'asfalto viene colto nel colore e nei dettagli. Ceva Valla associa ad ogni scatto un titolo per farne un'opera d'arte ma anche un capitolo di vita quotidiana del fotografo. La post-produzione esalta colori e texture, in un processo di "cromoterapia".

Ceva Valla non si ferma ai parashoot in esposizione a Idea4Mi ma continua ogni giorno a fotografare e pubblicare (su Facebook e Instagram) i suoi scatti dedicati ai dettagli urbani.