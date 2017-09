Parata di Ferrari: l'8 settembre in corso Sempione 500 rosse

Venerdì 8 settembre, in occasione del 70° anniversario della Ferrari, in corso Sempione si terrà una parata celebrativa.

500 Ferrari confluiranno a Milano da sette differenti parate, iniziate nei giorni precedenti in altrettante città europee. La parata, che inizierà alle 16, si concluderà con la sosta delle vetture in Corso Sempione, fino alla mattina di sabato 9 settembre, giorno in cui le auto riprenderanno la strada per Maranello.