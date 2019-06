Paravox music tribe,al campo nino rancilio di parabiago 20015 - mi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

ParaVox – Music Tribe È da qualche settimana che il logo e le locandine Paravox – Music Tribe tappezzano Parabiago e Comuni limitrofi. E’ diventato impossibile non vedere volantini, camion vela, banner pubblicitari, post su facebook ed instagram. La curiosità è salita alle stelle ed anche noi riceviamo richieste di maggiori informazioni: chi, cosa, dove e quando sono le domande che riceviamo quotidianamente in redazione. Proviamo a dare una risposta, nell’attesa che l’evento si compia in tutto il suo sound (gli organizzatori assicurano). CHI = ASD Football Club Parabiago e Parabiago Volley, hanno voluto regalare (agli iscritti ed ai cittadini) e regalarsi un momento di festa e di aggregazione. COSA = Un Festival della Musica (appunto il ParaVox – Music Tribe) con ospiti da non perdere, che ha avuto anche il Patrocinio Ufficiale della Città Metropolitana di Milano. DOVE = Campo Sportivo “Nino Rancilio” a Parabiago, per l’occasione la strada provinciale SP 171 verrà chiusa negli orari di festa e trasformata in un parcheggio. QUANDO = Da giovedì 20 giugno (dalle 18:30 a chiusura) a domenica 23 giugno (dalle 16:00 a chiusura). Ma rispondere così, abbiamo scoperto, è alquanto riduttivo e non rende giustizia a ciò che sarà sicuramente un evento. ParaVox – Music Tribe ha un programma musicale ricco e variegato: >> Giovedì 20 giugno: ore 18:30 = apertura, ingresso gratuito ore 21:30 – 22:30 = International Trash Ribelle ore 22:30 – 00:00 = Lo Zoo di 105 (Noise – Palmieri – Dj Squalo) ore 00:00 – 01:00 = International Trash Ribelle >> Venerdì 21 giugno: … SereLive … serata tributo a Serena Brambilla ore 18:30 = apertura, ingresso gratuito ore 21:30 – 22:00 = Le capre a sonagli ore 22:00 – 22:20 = PornoRiviste ore 22:30 – 00:30 = Punkreas ore 00:30 – 02:00 = Trash Milano >> Sabato 22 giugno: ore 18:30 = apertura, ingresso gratuito ore 21:45 – 22:15 = Drama ore 22:30 – 23:00 = Shiva ore 23:15 – 00:45 = Ensi ore 00:45 – 02:00 = Creative Dj >> Domenica 23 giugno: ore 16:30 = apertura, ingresso gratuito ore 19:30 – 20:30 = Donato Train ore 20:30 – 21:15 = AngelicA ore 21:20 – 22:15 = The Goose Bumps ore 22:30 – 00:00 = Brusco ParaVox – Music Tribe non pare finire qui però. Gli ospiti potranno scegliere liberamente se: >> Mangiare ristorante da 600 coperti = è gradita la prenotazione al numero 329 9416582