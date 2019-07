Al Parco Nord arriva un ciclo di incontri dedicati alla scienza per i 50 anni dello sbarco sulla luna

Al Parco Nord torna la rassegna Il Respiro di Oxy.gen – Scienza Salute Ambiente, organizzata da Fondazione Zoé e Parco Nord Milano con il patrocinio del Comune di Bresso. La rassegna si terrà presso il padiglione Oxy.gen, immerso nella natura di Parco Nord Milano.

L'evento

L'evento, che si terrà dal 19 al 21 luglio, sarà dedicato nella sua prima parte al cinquantenario dello sbarco sulla Luna. Per questa occasione, venerdì 19 luglio verrà proiettato in loop un documentario fornito da Rai Teche che ripercorre la trasmissione televisiva di allora, permettendo al pubblico di rivivere alcuni dei momenti più significativi di quell’impresa.

Sabato 20 luglio, la giornata esatta di questo importante anniversario, è invece in programma Concert to the Moon, realizzato da Acoustic Trio e interamente dedicato al nostro satellite, con inizio alle ore 21.

Infine, domenica 21 luglio i due animatori dell’Officina del Planetario animeranno il pomeriggio con numerose attività dedicate ai bambini.