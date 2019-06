'Parole in corso': lo spettacolo gratuito di stand up comedy alla Salumeria del Design

'Parole in corso', lo spettacolo di stand up comedy di Luca Cupani, andrà in scena alla Salumeria del Design di via Stazio fino a domenica 9 giugno. La pièce, visibile gratuitamente, viene proposta nell'ambito di NoLo Fringe Festival. La regia è affidata a Carlo Turati.

L'artista

Attore e comico italiano, Cupani si è esibito in diversi festival e comedy clubs di tutto il mondo. Dal 2014 ogni anno porta a Edimburgo un nuovo monologo. Nel 2015, invece, è stato premiato durante il Fringe di Edimburgo grazie allo spettacolo 'Still Falling'. In Italia è noto per aver partecipato alla selezione di Italian Stand-Up di Zelig.

Emigrato a Londra, "cattolico praticante e ipocondriaco osservante", come si definisce lui stesso, in 'Parole in corso' Cupani racconta a ruota libera il mondo attraverso i suoi occhi. La sua visione è costantemente accompagnata da un innato senso di colpa e da un dark humour sempre gentile.