Parrocchia Santa Maria segreta le migrazioni africane e l'Europa

Lunedì 6 febbraio alle ore 21.00 presso la Parrocchia di Santa Maria Segreta (Cinema Ariosto, via Ariosto 16) avrà luogo un incontro dedicato ad indagare lo spinoso tema de Le migrazioni africane e l'Europa. Interverranno la Dr.sa Emanuela Dal Zotto (Assegnista di ricerca - Università di Pavia), il Dr. Claudio Ceravolo (Presidente Fondazione Coopi - ONG), l'On. Lia Quartapelle (Deputata - Commissione Esteri). Modera la Dr.sa Silvia Fossati, Consigliere Reg. Lombardia. L'Africa, e in particolare l'Africa subsahariana ed il Corno d'Africa, rappresentano un bacino di decine di milioni di potenziali "migranti" per le condizioni di guerre civili, epidemie, povertà, di insufficienza di beni primari, cure sanitarie e istruzione, in cui è costretta a convivere buona parte delle popolazioni. Tali condizioni non sono destinate a risolversi a breve e si deve ritenere, così stando le cose, che la pressione nei confronti dell'Europa e dell'Italia in particolare continuerà ancora a lungo. D'altra parte mentre non possiamo rifiutare l'accoglienza ai disperati che arrivano alle nostre coste, si pone il problema di una oggettiva impossibilità di accogliere tutti incondizionatamente. Temiamo che, prima di raggiungere un accordo a livello europeo sulle possibilità d'accoglienza, giungano al potere partiti xenofobi ed antieuropei, portando alla fine dell' Unione, dei risultati raggiunti e delle speranze in essa riposte dai Padri fondatori e da tre successive generazioni.