La parrocchia San Simpliciano di Milano ha vinto il 3° premio da € 10.000 di Tuttixtutti

Sono stati proclamati online sul sito www.tuttixtutti.it i 10 vincitori di TuttixTutti, il concorso che premia i progetti di utilità sociale delle parrocchie. Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo un’edizione che ha registrato una straordinaria partecipazione delle parrocchie. La giuria ha valutato le 453 candidature pervenute sulla base dei criteri come l’utilità sociale dell’idea, la possibilità di risolvere - grazie al progetto - problematiche presenti nel tessuto sociale, la capacità di dare risposta a bisogni individuali e/o collettivi della comunità di riferimento. Al terzo posto, con 10 mila euro, la parrocchia di San Simpliciano, una chiesa storica di Milano, in zona Brera, premiata per un progetto innovativo “Dalla strada alla comunità” firmato dal parroco don Emmanuel Santoro che, con l’ausilio di 50 volontari, attrezzerà sale per ‘pranzi in famiglia’ dei senza fissa dimora e avvierà una serie di attività collaterali. L’obiettivo, infatti è quello di creare una “Comunità allargata” per favorire l’integrazione di persone in stato di disagio che gravitano intorno alla Comunità Pastorale Paolo VI, un’iniziativa trasversale che comprende 4 parrocchie milanesi (San Marco, San Simpliciano, San Bartolomeo e Santa Maria Incoronata). Dai servizi di lavanderia a quelli di vestiario, dalle attività ludiche al pranzo in famiglia per giungere al più articolato percorso di reinserimento nella società grazie a corsi formativi e consulenza legale e operativa per la ricerca di un lavoro stabile. Grazie a questo progetto sarà possibile offrire sostegno e servizi per far sentire finalmente a casa tanti senza fissa dimora; i primi destinatari saranno una trentina di persone con le quali esiste già un rapporto di amicizia e che necessitano di particolare assistenza. In questo periodo sono in corso una serie di lavori infrastrutturali e la presentazione del progetto agli “amici di strada”, una capillare attività di promozione presso commercianti locali ai fini di ottenere supporto e forniture gratuite; a partire da ottobre saranno attivati tutti i servizi previsti. “Siamo rimasti colpiti dalla fantasia e dallo spirito d’iniziativa delle parrocchie che hanno aderito al bando nazionale presentando progetti di utilità sociale validi e molto interessanti a sostegno delle più diverse situazioni di disagio e fatica emergenti dal territorio in cui si trovano. - afferma Matteo Calabresi responsabile del Servizio Promozione Sostegno Economico della Chiesa cattolica- Anche quest’anno potremo aiutare le parrocchie vincitrici a realizzare i progetti proposti, come nel caso di quello presentato dalla Parrocchia San Lazzaro di Lecce, vincitrice del 1° premio dell’edizione 2017, che intende creare uno spazio socio-lavorativo per italiani e stranieri in grave emarginazione. Oppure quello realizzato dalla Parrocchia SS. Trinità di Scalea che si è aggiudicata il 2° premio e prevede un orto sociale con il coinvolgimento di nonni, adulti e giovani; od anche il 3° classificato ideato dalla parrocchia San Simpliciano di Milano, rivolto a persone senza fissa dimora che, grazie al sostegno della comunità parrocchiale, potranno sentirsi finalmente a casa”. Per premiare l’impegno e lo sforzo organizzativo delle parrocchie partecipanti, il Concorso a partire da quest’anno, ha previsto un contributo per tutte le parrocchie iscritte che hanno organizzato incontri formativi sul sostegno economico alla Chiesa per far conoscere con trasparenza come si sostiene la Chiesa in Italia e come utilizza i fondi che i contribuenti le destinano o le donano. TuttixTutti si è svolto dal 1 marzo al 31 maggio 2017. Tutti gli approfondimenti sono disponibili su www.tuttixtutti.it e sulle pagine Facebook e Twitter. Facebook: https://www.facebook.com/CeiTuttixTutti/ Twitter: https://twitter.com/CeiTuttixTutti