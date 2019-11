COMUNICATO STAMPA

PARTO CESAREO

Di Pietro Monfreda

Con

Fedele Tullo, Francesco Lonano, Salvo Di Mari

Regia Francesco Lonano

Audio e luci Cesare Seclì



Da Sabato 16 novembre 2019 a Domenica 17 novembre 2019 , Sabato 16 ore 20:45 Domenica 17 ore 16:30 approda al Nuovo Teatro Ariberto il brillante spettacolo PARTO CESAREO di Pietro Monfreda, con Fedele Tullo, Francesco Lonano e Salvo di Mari per la regia di Francesco Lonano.

SINOSSI

Nella fervida cornice di un reparto ostetrico, tre giovani uomini, di retaggi e ambizioni diverse, si ritrovano ad affrontare a cuor leggero la prematura nascita di un figlio. Ed è cosi che la sala d’attesa, vero e proprio luogo sospeso, si trasforma in un ‘baldanzoso’ confessionale dove poter mettere a nudo paure e timori relativi ad uno dei più significativi ribaltamenti di ruolo: figlio-padre. Daniel, Enrico e Stefano, ognuno sul proprio scanno, mostrano in maniera sconsiderata e approssimativa quanto sia difficile, oggi, essere responsabili e autoritari in una società che per decenni ha osteggiato il modello del pater familias inducendo le donne, inevitabilmente, a prendere il loro posto.

NOTE DI REGIA

<> (Eduardo De Filippo, “Filumena Marturano”, 1946); è questo il leitmotiv di Francesco Lonano che torna, dopo “Quarto Grado”, a dirigere la Compagnia Cenerentola in “Parto Cesareo”, commedia in atto unico scritta da Pietro Monfreda, affrontando in maniera vaporosa il tema della paternità e analizzando la figura dell’uomo che - in una società che non gli richiede più di rispettare canoni ben definiti - non ha più un modo unico di esercitare la propria responsabilità di padre ma si barcamena cercando di fare ciò che il suo istinto gli suggerisce. Con risultati che, a volte, non sono proprio brillanti.

NUOVO TEATRO ARIBERTO

Via Daniele Crespi, 9 - 20123 Milano (MI)

Prezzi biglietti (è escluso il costo della prevendita on line):

€ 15,00 intero

€ 13,50 tesserati ATM

€ 9,00 tesserati (vedi sito teatro ) e locali convenzionati

€ 8,50 scuole di teatro, con tessera

€ 8,00 under 25 e over 60 anni

€ 7,50 alunni scuola teatro residente, tesserati cineforum Ariberto, Masci, Gas Filo di Paglia, Unitre, scuola Paolo Grassi, Abitanti intorno al Parco Solari Social Street.

€ 7,50 gruppi minimo 10 persone

€ 6,50 dagli 8 ai 14 anni

€ 6,00 gruppi scuole minimo 10 persone, Le sciure di Via Russoli, Casa delle Donne di Milano

€ 2,00 operatori con accredito

€ 1,00 fino agli 8 anni



Come raggiungerci

MM2 fermate Sant’Agostino e Sant’Ambrogio.Autobus 74, 47 e 59 (capolinea piazzale Cantore), 94 (piazza Resistenza Partigiana).Tram 14 e 2 (corso Genova – via Ariberto).Parcheggio bikemi in piazza Sant’Agostino

Garage convenzionati con il teatro.