Partono gli screening gratuiti di prevenzione sanitaria promossi dal Lions clubs international

Milano 19 Maggio 2017 I Lions In collaborazione con l'Assessorato alle Politiche sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano daranno ai milanesi l'opportunità di sottoporsi a screening gratuiti per il controllo di vista, udito e respiro (saturimetria), presso alcune farmacie LloydsFarmacie e Farmacie Comunali. Le postazioni dove si potranno effettuare i controlli saranno 30 farmacie che hanno aderito al progetto, a partire dal 20 maggio fino al 22 luglio 2017. La campagna è un'occasione importante per attivare una concreta azione di prevenzione e poter usufruire di interventi gratuiti di prevenzione di qualità. "Per i Lions la prevenzione sanitaria è un tema di fondamentale importanza, che vede la necessità di mettere a disposizione di tutti i cittadini un servizio di screening gratuito facilmente accessibile", ha sottolineato Franco Carletti, promotore del progetto, "nelle precedenti edizioni, in alcuni casi - ha aggiunto Carletti - è stato possibile individuare, grazie agli screening, alcune patologie importanti, non ancora sintomatiche, e rimandare il paziente al proprio medico curante e agli specialisti per ulteriori approfondimenti". Per comprendere quanto sia importante controllare periodicamente il proprio stato di salute, basta considerare alcuni fattori: - il glaucoma è una malattia spesso asintomatica che, se non diagnosticata in tempo, può portare alla cecità; - in Italia il 13,7% dei soggetti over 60 (pari circa a 1.600.000 persone) ha qualche difficoltà nel sentire, con conseguente limitazione alla partecipazione della vita di tutti i giorni; - l'inquinamento atmosferico e il fumo favoriscono la comparsa di reazioni infiammatorie delle vie aeree che, se trascurate, possono portare all'ossigeno-dipendenza, ossia la necessità di respirare un supplemento di ossigeno per sopravvivere. Le persone che soffrono di questa patologia in Italia sono 70.000.