"Vogue Fashion's Night Out": il 14 settembre cocktail party da Camicissima

Giovedì 14 settembre, in occasione di Vogue Fashion Night Out 2017, i punti vendita di Camicissima di piazza San Babila 3, via dell'Orso 2 e piazza Cavour 1 ospitano un cocktail party.

In agenda: deejay set con lo staff del Covo di Nord Est di Santa Margherita Ligure; drink; e vendita di una speciale borsa per gli acquisti, in edizione limitata.